Recovery | Draghi alla Camera | “Profondo rispetto per il Parlamento | tempi erano ristretti Scadenza del 30 aprile non è data mediatica”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Ribadisco ilche il governo ed io abbiamo per il. Indubbiamente i, ladel 30non ècome si è detto”. Così Mario, durante la replica in Aulasull’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima”, ha precisato, sottolineando che però è stato tenuto conto di “molti dei punti di vista delespressi prima”. “Il contributo che ilpuò dare al Piano è solo all’inizio – ha poi continuato – Le riforme contenute nel Piano saranno adottate con provvedimenti legislativi, nei cui procedimenti di ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - Maryljacb : RT @FDI_Parlamento: Costretti a votare a scatola chiusa. Meloni disintegra il Recovery di Draghi - annaviz1 : @MolinariRik Insomma, apprezzate tutto quello che aveva già scritto Conte. Punto. È inutile che dite che il recover… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Roma, 27 apr 12:35 - Roma Caput mundi? Con 500 milioni di euro mi sembra un obiettivo un po' difficile". Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d'Italia,...... Mario, in aula alla Camera replicando al dibattito sulle comunicazioni rese ieri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza -plan."Sul ...(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 "La transizione ecologica deve riguardare tutti i settori produttivi, il 40% dei fondi del Recovery è destinato ai cambiamenti climatici. La ...Roma, 27 apr. (askanews) - 'La riforma del fisco fa parte di quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni ...