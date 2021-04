Pescara-Entella: le formazioni ufficiali (Di martedì 27 aprile 2021) Arrivano le formazioni ufficiali di Pescara-Virtus Entella, recupero della 32a giornata di Serie B con fischio d’inizio alle ore 14: Pescara: Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Guth, Masciangelo; Dessena, Rigoni, Machin; Vokic; Odgaard, Capone. Allenatore: Grassadonia. Virtus Entella: Borra; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Dragomir, Settembrini; Schenetti; Morosini, De Luca. Allenatore: Volpe. Foto: Twitter Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Arrivano ledi-Virtus, recupero della 32a giornata di Serie B con fischio d’inizio alle ore 14:: Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Guth, Masciangelo; Dessena, Rigoni, Machin; Vokic; Odgaard, Capone. Allenatore: Grassadonia. Virtus: Borra; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Dragomir, Settembrini; Schenetti; Morosini, De Luca. Allenatore: Volpe. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

