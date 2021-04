“Onorevoli deputati” | ma è in Senato | la doppia gaffe dell’infallibile Draghi Video

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr –di. “Signor presidente, onorevole”. Così “Supermario” inaugura il suo intervento sul Pnrr in Aula. Nulla di strano, parole rituali, peccato che il premier si trovi in. Già,inizia a leggere il suo discorso sul Recovery plan da trasmettere alla Commissione Ue entro il 30 aprile, rivolgendosi agli “”, anziché airi. E qualcuno dai banchi rumoreggia, facendo notare al primo ministro il grossolano errore compiuto. Lui allora ne prende atto: “Ah sì, siamo in”., unatira l’altra Buongiornissimo Supermario. Anzi no, forse è utile un caffè, perché “l’infallibile” premier ci riprova e sbaglia ...

"Signor presidente,…" ha detto, forse leggendo nuovamente il discorso preparato per la Camera dei. Dopo essere stato corretto, ha però sbagliato nuovamente, per poi ...All'inizio del suo discorso, Draghi ha fatto un piccolo lapsus: "Signor Presidente,", ha detto per due volte, venendo rimproverato dal vociare in Aula. Poi si è corretto: "...Il presidente del Consiglio davanti ai senatori ha ripercorso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Iscritti a parlare anche Renzi e Salvini: ecco cosa sta succedendo ...Corretto dal vociare in Aula, si è scusato e si è corretto: 'Onorevoli senatori' Mario Draghi ha sbagliato due volte l'incipit del suo intervento al Senato. Il presidente del Consiglio si è scusato e ...