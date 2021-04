‘Nrangheta in Toscana | Regione | emendamento rifiuti non ha effetto Arpat controlla i pozzi

Leggi su firenzepost

(Di martedì 27 aprile 2021) L'sta procedendo al controllo deid'acqua nella zona delle concerie in provincia di Pisa. Questo per verificare che l'acqua non sia stata contaminata dai presunticonciari finiti, secondo quanto emerso dall'inchiesta della Dda, nei materiali per la strada regionale 429. Intanto la giunta regionale ha già pubblicato la relazione che l'assessore all'ambiente, Monia Monni, leggerà domani, 28 aprile 2021, nell'Aula del consiglio regionale L'articolo proviene da Firenze Post.