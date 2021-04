Napoli-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021)è in programma per domenica 2 maggio 2021. La gara sarà valevole per la 34 giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dal Diego Armando Maradona di: come arrivano le squadre? Ilarriva dalla trasferta contro il Torino vinta per 2-0. Sono nove le vittorie della formazione partenopea nelle ultime dodici giornate di campionato. La vittoria ottenuta contro i granata, ha permesso alla squadra di Gattuso di spodestare Juventus e Milan e di conquistare il terzo posto in classifica alle spalle dell’Atalanta. Il tecnico sembra inoltre aver ritrovato Osimhen, nuovamente a segno in campionato dopo il digiuno contro l’Inter. Ilsta attraversando un ottimo momento di ...