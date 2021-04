Milva | lunga fila davanti alla camera ardente per l' ultimo omaggio alla diva

(Di martedì 27 aprile 2021) Si è già formata una- ben prima dell'apertura della- al Piccolo teatro Strehler di Milano dove oggi fino alle 13.30 si può dare l'addio aIlva Biolcati, in ...

Si è già formata unafila - ben prima dell'apertura della camera ardente - al Piccolo teatro Strehler di Milano dove oggi fino alle 13.30 si può dare l'ultimo addio aIlva Biolcati, in arte, cantante e ......formidabile con unamessa a nudo, con i capelli legati, truccati, senza scarpe quasi. Lei e la sua voce', così Martina Cognati, ricorda la madre citando uno dei tanti episodi della sua...In tantissimi hanno dato l'ultimo saluto alla cantante Milva, alla camera ardente al Piccolo teatro Strehler di Milano, dove già in mattinata si era formata una lunga fila ben ...Tantissima gente comune si è radunata all'esterno del teatro fin dalle prime ore del mattino. I funerali si terranno in forma privata. Il sindaco: "Appoggerò la richiesta di iscrizione al Famedio" ...