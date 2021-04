LIVE Giro di Romandia in DIRETTA: passa in testa Manuele Boaro (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro di Romandia 2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippo Ganna vuole la vittoriaGiro di Romandia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Filippo Ganna e Peter SaganGiro di Romandia 2021: Filippo Ganna fa le prove di Giro d’Italia e punta alla prima maglia di leader A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA 15.23 E Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) si prende il secondo posto a 3” da Boaro. Due italiani in testa! 15.22 Ora Stefan Bissiger (EF Education-Nippo) in rampa di lancio. 15.19 Edward Dumbar (INEOS Grenadiers) è il ventesimo ciclista ad entrare in corsa. Manuele Boaro (Astana-Premier Tech) fa segnare il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdi2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippo Ganna vuole la vittoriadi2021: startlist e partecipanti. Presenti Filippo Ganna e Peter Sagandi2021: Filippo Ganna fa le prove did’Italia e punta alla prima maglia di leader A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA 15.23 E Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) si prende il secondo posto a 3” da. Due italiani in! 15.22 Ora Stefan Bissiger (EF Education-Nippo) in rampa di lancio. 15.19 Edward Dumbar (INEOS Grenadiers) è il ventesimo ciclista ad entrare in corsa.(Astana-Premier Tech) fa segnare il ...

