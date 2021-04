LittleBigPlanet è quasi ingiocabile da parecchio tempo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 aprile 2021) Improvvisamente e inaspettatamente, i server disi sono arrestati all'inizio di marzo, senza alcun avviso o segnale dal team responsabile. Tutto questo nonostante molti fan della saga ne abbiano parlato sui social e nessuno di loro ha avuto una risposta. Anche se la modalità campagna nel gioco è ancora giocabile, gli utenti non possono caricare o scaricare contenuti, in particolare i livelli. Essendo una serie di giochi collegati tra loro e avendo un problema tecnico in uno di questi, automaticamente tutti e tre i capitolo sono obsoleti. Il 12 marzo, tramite gli account Twitter ufficiali di, Sumo Digital e SIE XDev hanno affermato che a causa di problemi tecnici, i server erano inattivi. In seguito, il 31 marzo, hanno pubblicato di nuovo un Tweet spiegando che i server sarebbero tornati online il prima possibile. Persino ...