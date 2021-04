L’imperativo geopolitico del Nord Stream 2 Scrive De Blasio Harvard

Leggi su formiche

(Di martedì 27 aprile 2021)2 è un gasdotto che corre sotto il Mar Baltico. Una volta completato potrà spostare fino a 55 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale dalla Russia alla Germania. Ma nonostante il progetto sia guidato dalla Gazprom, di proprietà dello Stato russo, e cofinanziato da cinque grandi compagnie europee (la francese Engie, l’austriaca OMV, l’anglo-olandese Royal Dutch Shell, le tedesche Uniper e Wintershall), la proprietà politica risiede fermamente a Berlino. Dato che il gasdotto aggira le linee di rifornimento che percorrono l’Ucraina, gli Stati Uniti lo percepiscono come uno strumento russo per indebolire Kiev e rinsaldare la presa sul mercato energetico europeo. L’amministrazione Biden, su pressione del Congresso, ha manifestato la sua opposizione al progetto in più occasioni. Recentemente il Segretario di Stato americano Blinken ha ...