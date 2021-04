Juventus, via Buffon e dentro un ex bianconero: cambio tra i pali (Di martedì 27 aprile 2021) Juventus – Il matrimonio tra Buffon e la Juventus rischia di interrompersi a stretto giro di posta. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, Supergigi starebbe vagliando con molta attenzione l’ipotesi di trasferirsi in una nuova squadra. Club che gli garantisca un posto da titolare in modo più o meno continuo. Ecco perché ha fatto irruzione con una certa insistenza l’idea Atalanta, con la “Dea” che rappresenterebbe per Supergigi l’ultima tappa di una carriera che definire fantasmagorica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Juventus, le ultime su Buffone e il suo erede Tempo di ragionare al sostituto del numero uno dei numeri uno, dunque, con la Juve che nel frattempo porta avanti il discorso relativo a Gigio Donnarumma, per il quale ci sarebbero stati ulteriori passi in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 aprile 2021)– Il matrimonio trae larischia di interrompersi a stretto giro di posta. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, Supergigi starebbe vagliando con molta attenzione l’ipotesi di trasferirsi in una nuova squadra. Club che gli garantisca un posto da titolare in modo più o meno continuo. Ecco perché ha fatto irruzione con una certa insistenza l’idea Atalanta, con la “Dea” che rappresenterebbe per Supergigi l’ultima tappa di una carriera che definire fantasmagorica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo., le ultime sue e il suo erede Tempo di ragionare al sostituto del numero uno dei numeri uno, dunque, con la Juve che nel frattempo porta avanti il discorso relativo a Gigio Donnarumma, per il quale ci sarebbero stati ulteriori passi in ...

Advertising

Daniele20052013 : L'Atletico Madrid offre lo scambio Morata-Dybala: la risposta della Juventus - _scoopemi_ : La solita scusa di quell'infame. Un giocatore onesto rinnova e poi se non arriva in Champions va via ma lui vuole a… - Trasis874 : @mikelelomb Giustamente Dybala ti ha telefonato per dirti che vuole andare via a zero, infatti l'anno scorso non ha… - infoitsport : Calciomercato Juventus, via Dybala e doppia beffa a Conte | I dettagli - giovannicoviel1 : RT @S8meraviglie: #Juventus Allegri accetterebbe anche una Juve non in Champions League. Max ?? .. posso anche fare a meno della champions… -