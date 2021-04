iPhone e lo sblocco con la mascherina | come impostarlo con iOS 14 5

(Di martedì 27 aprile 2021) Grazie ad iOS 14.5, finalmente è possibile attivare lodell’indossando la. Eccofare in pochi e semplici mosse A partire da ieri sera, Apple ha finalmente reso disponibile per tutti glidi ultima generazione l’update del sistema operativo iOS alla versione 14.5. Una grossa novità per tutti gli utenti, che L'articolo proviene da Inews.it.

... dal lontano 6S all'ultimissimo12. Dopo settimane di indiscrezioni e annunci da parte di ... Un upgrade che rende possibile lodel telefono con Apple Watch quando si indossa la mascherina,...Con Apple Watch al polso, sbloccato e vicino all', basterà guardare l'e un feedback aptico dell'Apple Watch avviserà che il telefono è stato sbloccato. La nuova funzione è disponibile su ...Come è stato sbloccato l'iPhone 5C di San Bernardino: utilizzata una exploit chain facendo leva su una lacuna di sicurezza nel codice Mozilla usato da Apple in iOS.Grazie ad iOS 14.5, finalmente è possibile attivare lo sblocco dell'iPhone indossando la mascherina. Ecco come fare in pochi e semplici mosse ...