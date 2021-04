Il nuovo M5s dovrebbe lanciare un vero e proprio processo di liberazione (Di martedì 27 aprile 2021) Il nuovo Movimento 5 Stelle deve lanciare un modello eco-sociale che diventi un manuale di sopravvivenza della specie umana e della costruzione del vero benessere di ogni individuo su questo pianeta. Deve esserlo per noi, così come per i nostri fratelli minori, figli, amici. Un processo di liberazione non solo dai poteri forti, ma anche da quella produzione e quel consumo che stanno logorando la terra che abbiamo sotto i piedi, l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo. Inesorabilmente. Intraprendere questa rotta non è più solo una esigenza di scelta politica ma diventa una ineluttabile esigenza scientifica, delle leggi della fisica, della biologia, di tutte le scienze umanistiche e scientifiche che ci dicono ogni giorno che il nostro modello sociale ed economico fa acqua da tutte le parti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) IlMovimento 5 Stelle deveun modello eco-sociale che diventi un manuale di sopravvivenza della specie umana e della costruzione delbenessere di ogni individuo su questo pianeta. Deve esserlo per noi, così come per i nostri fratelli minori, figli, amici. Undinon solo dai poteri forti, ma anche da quella produzione e quel consumo che stanno logorando la terra che abbiamo sotto i piedi, l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo. Inesorabilmente. Intraprendere questa rotta non è più solo una esigenza di scelta politica ma diventa una ineluttabile esigenza scientifica, delle leggi della fisica, della biologia, di tutte le scienze umanistiche e scientifiche che ci dicono ogni giorno che il nostro modello sociale ed economico fa acqua da tutte le parti, ...

