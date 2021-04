Ibrahimovic e la società di scommesse: l’Uefa indaga (Di martedì 27 aprile 2021) L’ Uefa ha aperto un’inchiesta su Zlatan Ibrahimovic e la società di scommesse di cui l’attaccante rossonero deterebbe una quota in Svezia. Il massimo organismo calcistico europeo sta valutando se ci sono i presupposti per violazioni etiche e disciplinari. Il comunicato dell’Uefa “In conformità con l’Art.31 comma 4 del Regolamento Disciplinare Uefa, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa da parte di Zlatan Ibrahimovic per avere un presunto interesse finanziario verso una società di scommesse”. Ibrahimovic e la società di scommesse: cosa rischia il giocatore? La vicenda risale a pochi giorni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) L’ Uefa ha aperto un’inchiesta su Zlatane ladidi cui l’attaccante rossonero deterebbe una quota in Svezia. Il massimo organismo calcistico europeo sta valutando se ci sono i presupposti per violazioni etiche e disciplinari. Il comunicato del“In conformità con l’Art.31 comma 4 del Regolamento Disciplinare Uefa, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa da parte di Zlatanper avere un presunto interesse finanziario verso unadi”.e ladi: cosa rischia il giocatore? La vicenda risale a pochi giorni ...

