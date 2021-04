Grave lutto per Gabriel Garko: “Ciao papà, fai buon viaggio” (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Garko ha annunciato via social la scomparsa di suo padre. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso le loro condoglianze. Con estremo dolore Gabriel Garko ha annunciato via social la scomparsa di suo padre, che da tempo avrebbe lottato contro una Grave malattia. “Ciao papà, fai buon viaggio”, ha scritto l’attore postando alcune foto del genitore. I due erano molto legati e lo stesso Garko, dopo il suo coming out, ha confessato di essersi sempre sentito protetto dai suoi genitori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@GabrielGarko official) ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 27 aprile 2021)ha annunciato via social la scomparsa di suo padre. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso le loro condoglianze. Con estremo doloreha annunciato via social la scomparsa di suo padre, che da tempo avrebbe lottato contro unamalattia. “, fai”, ha scritto l’attore postando alcune foto del genitore. I due erano molto legati e lo stesso, dopo il suo coming out, ha confessato di essersi sempre sentito protetto dai suoi genitori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) ...

