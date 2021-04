Finisce con l'auto nella scarpata ma non riesce a chiamare i soccorsi: salvato all'alba dopo una notte nell'abitacolo (Di martedì 27 aprile 2021) POLLENZA - Incidente e notte da incubo: Finisce con l'auto in una scarpata, si schianta contro un albero, ma resta nell'abitacolo perché non riesce a chiamare i soccorsi. La svolta all'alba quando l'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 aprile 2021) POLLENZA - Incidente eda incubo:con l'in una, si schianta contro un albero, ma restaperché non. La svolta all'quando l'...

Advertising

HuffPostItalia : Il 'modello India' finisce con i cadaveri bruciati in strada - borghi_claudio : @queequeg1901 @FelipeKarmelo Si capisco ma poi cominciano con i mortihhh e il discorso finisce - Marxtrixx : RT @JackyJackyM5: @Marxtrixx @dorinileonardo Con Padre Pio in panca non si vincerà mai un benemerito ??. Una vecchia pubblicità recitava...L… - W00LFCHAN : @frolIino proverò a parlare con lui per fargli capire come mi sento, magari capisce e la smette... anche perché fai… - Nya_Erichan : RT @LelloPinto: E dopo la #varianteindiana quale VARIANTE ci aspetta? No perché, il Pianeta è composto da oltre 300 Paesi. Finisce una, ini… -