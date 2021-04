Etica e studio, sono queste le basi della grandezza di Warren Buffett (Di martedì 27 aprile 2021) Berkshire Hathaway terrà la sua riunione annuale degli azionisti il 1° maggio 2021. In conseguenza della crisi da Coronovirus, la riunione di quest’anno sarà un evento virtuale, come ha spiegato la stessa società: «Speriamo che la riunione del 2021 sia l’ultima in cui gli azionisti non possono partecipare di persona. Non vediamo l’ora che arrivi il 2022, quando ci aspettiamo di ospitare nuovamente gli azionisti a Omaha, al nostro solito grande gala conosciuto anche come la “Woodstock dei capitalisti”». L’imminente incontro rappresenta allora l’occasione perfetta per dare uno sguardo più da vicino a Warren Buffett e alla sua vita. Definito “l’oracolo di Omaha”, Warren Buffett è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi. Con un patrimonio stimato di 100 miliardi di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Berkshire Hathaway terrà la sua riunione annuale degli azionisti il 1° maggio 2021. In conseguenzacrisi da Coronovirus, la riunione di quest’anno sarà un evento virtuale, come ha spiegato la stessa società: «Speriamo che la riunione del 2021 sia l’ultima in cui gli azionisti non pospartecipare di persona. Non vediamo l’ora che arrivi il 2022, quando ci aspettiamo di ospitare nuovamente gli azionisti a Omaha, al nostro solito grande gala conosciuto anche come la “Woodstock dei capitalisti”». L’imminente incontro rappresenta allora l’occasione perfetta per dare uno sguardo più da vicino ae alla sua vita. Definito “l’oracolo di Omaha”,è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi. Con un patrimonio stimato di 100 miliardi di ...

