Covid, una Regione fa da sé: ordinanza per spostare il coprifuoco

Il Governo ha deciso di mantenere il coprifuoco alle 22.00, scatenando diversi malumori. Una Regione prova a farlo slittare con un'ordinanza Con la pubblicazione del comunicato stampa del Decreto Riapertura,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid una Burkina Faso, 'morti i tre occidentali rapiti' I tre stranieri sarebbero giornalisti che lavorano per una ong che si occupa di protezione della ...quello che c'è da sapere su sintomi e vaccino 27 Aprile 2021 La nuova variante indiana del Covid - 19,...

Variante indiana in Italia, tutto quello che c'è da sapere su sintomi e vaccino La nuova variante indiana del Covid - 19, che sta provocando migliaia di contagi al giorno nel paese asiatico, spaventa l'Europa e ... La mutazione identificata come L452R corrisponde ad una modifica ...

Covid, cluster in una scuola a Latina: positivi 9 alunni e una maestra Orizzonte Scuola Perugia, ripartenza ok: spunta l'idea merenda Aggiungi un posto a tavola. Una ripartenza incoraggiante, quella di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Il lunedì con 18 gradi e aria calda, ha donato speranza e qualche emozione. La ...

Il vaccino ai senzatetto di Palermo. Felix, "Ora spero in un lavoro" Agli 'invisibili' della città le prime forniture di Johnson&Johnson. Le somministrazioni anche nei luoghi della cultura, centrali nel processo di inclusione e di ritorno alla vita ...

