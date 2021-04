**Covid: Meloni, 'maggioranza boccia odg Fdi su coprifuoco, assurdo'** (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "assurdo! bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci...". Lo scrive Giorgia Meloni, presidente Fdi, su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "to l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti dihanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci...". Lo scrive Giorgia, presidente Fdi, su Fb.

