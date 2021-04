Covid Lazio | finalmente la situazione va migliorando | calano casi | ricoveri e decessi 

TgrRai : #Covid_19, l'@INMISpallanzani: I test tra i #Sikh della provincia di #Latina 'sono tutti negativi alla… - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Vaccini Covid Lazio, D’Amato: “Il 29 alle 24 prenotazioni 59-58enni” - IreneDA87 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #27aprile, effettuate 1801908 vaccinazioni. Su - LavoroLazio_com : Vaccino anti-Covid, Unità Crisi Lazio: 'Superata quota del milione e 800mila dosi somministrate' “E’ stata superata… -

... le parole dell'83enne nell'intervista di Simonetta Fiori? "Zingaretti pronto a candidarsi sindaco Pd - M5s a Roma"/ E per Regione... Secondo Giuliano Amato con la pandemia da- 19 si è ...Read More In Evidenza Variante indiana, a Latina attenzione resta alta 27 Aprile 2021 ... tutto quello che c'è da sapere su sintomi e vaccino 27 Aprile 2021 La nuova variante indiana del- ...C'è una buona notizia per gli appassionati della natura. La zona gialla, infatti, consente di tornare a godere della bellezza del giardino di Ninfa. Ad annunciarlo è la ...AGI - Sono 10.404 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.444 di ieri, ma con 302.734 tamponi, 157mila in più, tanto che il tasso di positività è in netta discesa da 5,8% a 3 ...