Covid, focolaio in una scuola materna a Latina: una maestra e nove alunni sono risultati positivi al Covid 19. (Di martedì 27 aprile 2021) Preoccupazione a Latina per il cluster che si è sviluppato in una classe di una scuola elementare dove una maestra e nove alunni sono risultati positivi al Covid 19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Preoccupazione aper il cluster che si è sviluppato in una classe di unaelementare dove unaal19. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : 122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo un tampone PCR negativo. Nonostante questo a bordo parte un f… - giove_luna : RT @orizzontescuola: Covid, focolaio in una scuola materna a Latina: una maestra e nove alunni sono risultati positivi al Covid 19. https:… - orizzontescuola : Covid, focolaio in una scuola materna a Latina: una maestra e nove alunni sono risultati positivi al Covid 19. - Davide19663174 : @christi55392032 @JolandaBivona @borghi_claudio @MarastiMattia Sono covid free perchè i confini australiani sono ch… - tribuna_treviso : «L’indice di contagio Rt si è alzato da 0,6 a 0,8 per colpa delle scuole che continuano ad essere il nostro cruccio… -