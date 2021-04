Advertising

ilbassanese : Coronavirus, scendono positivi e ricoveri: il report Veneto - blogsicilia : #covid19 #coronavirus Covid19 in Italia, scendono i ricoveri e il tasso di positività (I DATI) -… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 217 i nuovi #positivi su 5.397 #tamponi, con un tasso di #positività al 4%. Si regis… - infoitsalute : Coronavirus: a Lissone i positivi attuali scendono a 152. L’età media dei contagiati è di 47 anni - ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: scendono a 359 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scendono

La Stampa

, il punto di Luca Zaia: 'Un terzo dei Veneti è stato vaccinato almeno con una dose' 27 ... Gli attualmente positivia 22.623. Per quanto riguarda invece i ricoveri, lieve incremento ...Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 366.432 casi di positività, 723 in più rispetto ...a 10 i ricoverati in terapia intensiva ( - 1 rispetto a ieri)."Invieremo in India tutto l'aiuto necessario", ha garantito il presidente americano, annunciando che sono oltre 215 milioni i vaccini somministrati negli Stati Uniti nei primi 100 giorni alla Casa Bia ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 10.404 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 8.444) a fronte di 302.734 tamponi effettuati, determinando un tasso di positivita' del 3,44%. E' quanto riporta il bollettin ...