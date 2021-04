Cecchinato-Humbert in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Estoril 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Marcoha raggiunto gli ottavi di finale dell’Atp 250 die affronterà Ugo, giovane talento francese. L’azzurro ha superato Lloyd Harris all’esordio, vincendo e soprattutto convincendo, mentre il tennista transalpino ha usufruito di un bye al primo turno, in quanto terza testa di serie dell’evento portoghese. La sfida traandrà in scena mercoledì 28 aprile, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con annessi approfondimenti ...