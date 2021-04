Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Cagliari, Ladinetti rinnova fino al 2024: Ufficiale il prolungamento del mediano classe 2000, ora in… - BombeDiVlad : ? Il #Cagliari pronto al rinnovo di #Ladinetti ?? A breve l'ufficialità #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Cagliari, Ladinetti rinnova il contratto: i dettagli: Riccardo Ladinetti prolunga con il... - infoitsport : Calciomercato Cagliari, Ladinetti rinnova fino al 2024 - sportli26181512 : Cragno e Joao Pedro: con la salvezza il Torino punta ai due gioielli del Cagliari: La scorsa estate il Torino aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Cagliari News 24

- Nonostante una salvezza ancora da conquistare ilpensa anche al futuro. E lo fa attraverso il rinnovo di Riccardo Ladinetti , centrocampista classe 2000 e prodotto della Primavera rossoblù che ha esordito lo scorso luglio in Serie A, prima ...... i ragazzi di De Zerbi sono a - 3 della Roma, uscita sconfitta dalla Sardegna Arena di, e ... Leggi anche >Sassuolo: occhi puntati su Koroma e Manu Morlanes Le probabili scelte ...CAGLIARI - Buone notizie per il Cagliari del futuro, dopo un presente in cui si sono riaccese le speranze salvezza. È ufficiale, infatti, il rinnovo di Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 e ...CAGLIARI - Nonostante una salvezza ancora da conquistare il Cagliari pensa anche al futuro. E lo fa attraverso il rinnovo di Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 e prodotto della Primavera r ...