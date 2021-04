Calcio | Giudice | otto squalificati in serie A per un turno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Giudice

Sono otto, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie A dal giudice sportivo a seguito delle gare dell'ultimo turno. Si tratta di Schouten (Bologna), Marin (Cagliari), Pandev (Genoa), Acerbi (Lazio), Mandragora, Verdi (Torino), Musso (Udinese), Ceccherini (Verona).