Calcio Argentino: il campionato è a rischio? (Di mercoledì 28 aprile 2021) La pandemia ha creato danni nel mondo ma soprattutto in Argentina dove la situazione preoccupa parecchio. Le squadre hanno visto un tasso di positività senza precedenti ed inoltre in tutta la Nazione Argentina si sta attraversando una ondata molto virulenta. Per tutti questi motivi c’è la seria possibilità che il Calcio Argentino possa essere bloccato per risolvere i problemi sanitari più importanti. Piqué, Ceferin: l’incontro prima del caos Superleague Calcio Argentino: verrà sospeso? La complicata situazione sanitaria che si sta vivendo negli ultimi giorni in Argentina preoccupa molto il Ministero della Salute che in sintonia con il Governo Centrale del Paese sta studiando il da farsi per contenere il più possibile la “seconda ondata” della pandemia di Covid. Da quello che siamo venuti a sapere si parla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) La pandemia ha creato danni nel mondo ma soprattutto in Argentina dove la situazione preoccupa parecchio. Le squadre hanno visto un tasso di positività senza precedenti ed inoltre in tutta la Nazione Argentina si sta attraversando una ondata molto virulenta. Per tutti questi motivi c’è la seria possibilità che ilpossa essere bloccato per risolvere i problemi sanitari più importanti. Piqué, Ceferin: l’incontro prima del caos Superleague: verrà sospeso? La complicata situazione sanitaria che si sta vivendo negli ultimi giorni in Argentina preoccupa molto il Ministero della Salute che in sintonia con il Governo Centrale del Paese sta studiando il da farsi per contenere il più possibile la “seconda ondata” della pandemia di Covid. Da quello che siamo venuti a sapere si parla ...

Advertising

sportli26181512 : “Messi, Psg all’attacco: l’offerta per strapparlo al Barcellona”: TNT Sports svela la proposta fatta al fuoriclasse… - sportli26181512 : Lontano dalla porta, senza compagni da lanciare: sul flop di Paulo Pirlo si è incartato: Lontano dalla porta, senza… - GoldelNapoli : ?Brutto momento per l'ex azzurro - GoldelNapoli : Calcio argentino in lutto per la morte della mamma di Higuain - sportli26181512 : Imprese, polemiche e notti thriller in Champions: Pochettino-Pep, ci risiamo: Imprese, polemiche e notti thriller i… -