Borse 27 aprile, mercati deboli. Lo spread ritorna sopra i 105 punti

MILANO – Borse 27 aprile, mercati incerti per la situazione pandemica in tutto il mondo. La scoperta della variante indiana ha portato gli indici europei in rosso in questa seconda seduta settimanale. Un trend che potrebbe essere confermato anche nei prossimi giorni, ma la speranza è quella che l'approvazione del Recovery Plan e il ritorno alla normalità grazie ai vaccini possano portare al tanto atteso cambio di passo. Una settimana molto importante anche negli Usa. E' arrivato il momento della verità per quanto riguarda il primo trimestre sia per le aziende che per il Pil americano.

Ultime Notizie dalla rete : Borse aprile Recovery, via libera dalle Camere. Draghi: 'Basta inerzia, l'Italia cambierà' Un miliardo per alloggi studenteschi e mezzo miliardo per borse di studio. Oltre 18 miliardi per il ... Presentazione congiunta per Germania e Francia dei piani e domani (mercoledì 28 aprile, ndr) alla ...

Master in diritto di famiglia: bando per 40 borse di studio Requisiti di ammissione e iscrizione Possono partecipare al corso coloro che risultano iscritti al Registro dei praticanti al 18 Aprile 2021 e gli avvocati iscritti all'Albo a decorrere dal 1 gennaio ...

Le Borse di oggi, 27 aprile. I listini UE chiudono deboli tra ripartenze e timori sui contagi la Repubblica Recovery Fund, via libera in Senato con 224 voti favorevoli Con 224 voti favorevoli, 16 voti contrari e 21 astenuti è arrivato il via libera da parte del Senato al Recovery fund.

USA, Indice Fed Richmond in aprile Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...

