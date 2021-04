Blue Origin fa ricorso contro SpaceX e riceve lo sberleffo di Elon Musk su Twitter (Di martedì 27 aprile 2021) L'azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos ha fatto ricorso presso un'agenzia federale contro la scelta della NASA di assegnare il contratto per la produzione del prossimo lander per la Luna a SpaceX: "non è da NASA fare questi errori".... Leggi su dday (Di martedì 27 aprile 2021) L'azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos ha fattopresso un'agenzia federalela scelta della NASA di assegnare il contratto per la produzione del prossimo lander per la Luna a: "non è da NASA fare questi errori"....

