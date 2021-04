Blackface: Tale e Quale Show dice basta dopo le accuse (Di martedì 27 aprile 2021) Tale e Quale Show: dopo le accuse di razzismo, il programma dice basta al Blackface Con Blackface si indica la pratica di dipingersi la faccia di nero per imitare o interpretare persone nere, adottata in tantissimi programmi italiani. Tra gli ultimi, anche Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti è stato spesso al centro di numerose critiche e, proprio per questo motivo, la Rai ha deciso di rendere nota la decisione di abbandonare questa usanza. “Nel merito della vicenda per la Quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021)ledi razzismo, il programmaalConsi indica la pratica di dipingersi la faccia di nero per imitare o interpretare persone nere, adottata in tantissimi programmi italiani. Tra gli ultimi, anche. Il programma condotto da Carlo Conti è stato spesso al centro di numerose critiche e, proprio per questo motivo, la Rai ha deciso di rendere nota la decisione di abbandonare questa usanza. “Nel merito della vicenda per laci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce ...

