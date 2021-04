Berlino approva il Recovery plan tedesco (Di martedì 27 aprile 2021) Il piano nazionale si basa sulla bozza presentata a dicembre "ed è stato deciso dopo un intenso dialogo con la Commissione europea", ha detto in conferenza stampa il portavoce del governo, Steffen Seibert Leggi su rainews (Di martedì 27 aprile 2021) Il piano nazionale si basa sulla bozza presentata a dicembre "ed è stato deciso dopo un intenso dialogo con la Commissione europea", ha detto in conferenza stampa il portavoce del governo, Steffen Seibert

Advertising

Blood4Opera : RT @il_Mitte: Si cerca una soluzione per la revoca del blocco degli affitti. Ma non tutti sono d'accordo. #Berlino #bloccodegliaffitti #Mi… - il_Mitte : Si cerca una soluzione per la revoca del blocco degli affitti. Ma non tutti sono d'accordo. #Berlino… -