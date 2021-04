Benzema risponde a Pulisic | Real Madrid-Chelsea 1-1 all’intervallo

(Di martedì 27 aprile 2021) E’ 1-1 alla fine del primo tempo all’Alfredo Di Stefano tra, andata della prima semifinale di Champions League. Sotto un diluvio impressionante, la partita è stata in questi 45 minuti molto divertente e con ritmi elevati. Parte meglio ilche costruisce due ottime palle gol, clamorosa quella sciupata da Werner al 9?, che calcia addosso a Courtois dopo un’azione strepitosa dei blues. Ma il meritato vantaggio arriva al 13? con una bella azione diche salta anche Courtois e insacca la rete del vantaggio inglese. La reazione delnon si fa attendere, gli uomini di Zidane prendono campo poco alla volta e al 29? trovano il pareggio con, che sugli sviluppi di un corner, trova l’1-1 dopo doppia sponda Casemiro-Militao. Nel ...

Due tra i più importanti club europei si affronteranno per la prima volta dopo 23 anni: il Real Madrid ospiterà il Chelsea nell'andata della semifinale di Champions League . Entrambi i club hanno ...Davanti, ai lati del totem, tocca a Rodrygo e Asensio. Pellegrinicon il solito 4 - 2 - 3 - 1, per l'occasione privo dei suoi due interpreti più insidiosi, Fekir e Tello. Eppure gli ...E’ appena terminato il primo tempo di Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata di Champions League. Le due squadre chiudono il primo tempo sul punteggio di 1-1 grazie al gol del momentaneo vantaggio ...Due tra i più importanti club europei si affronteranno per la prima volta dopo 23 anni: il Real Madrid ospiterà il Chelsea nell'andata della semifinale di Champions League.