Basket | Playoff Eurolega 2021 | suicidio Efes in gara-3 | Real Madrid ancora in corsa

(Di martedì 27 aprile 2021) Sembrava tutto finito a metà ultimo quarto, e invece ilriesce, in qualche misteriosa maniera, a sopravvivere a-3 battendo l’Anadoluper 80-76. In questo modo la serie resta viva e tornerà al WiZink Center giovedì sera. A suonare la carica è Sergio Llull, che il suo ce lo mette con 20 punti e tanta importanza nel finale. L’crolla nel finale nonostante un maestoso Vasilije Micic da 29 punti: se ci fosserodubbi sulla competitività in NBA, ora possono anche dissiparsi. Se il primo quarto vive di equilibrio, con Llull e Tyus da una parte e Micic dall’altra protagonisti del 15-15 dopo 10 minuti, nel secondo è da una fiammata di Beaubois in versione one man show che nasce il 17-27 dell’. Reagisce Causeur con sette punti di fila, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Playoff

...per 80 - 76 l'Anadolu Efes in gara - 3 dei quarti di finale dell'Eurolega 2020/2021 di. ... IL CALENDARIO COMPLETO DEI... i lupi saranno ospiti del Cus JonicoTaranto , reduce dal ko in trasferta a Sant'Antimo. 'Queste partite ci iniziano ad abituare a quelle che comunque saranno le gare di, ora pensiamo ...Sembrava tutto finito a metà ultimo quarto, e invece il Real Madrid riesce, in qualche misteriosa maniera, a sopravvivere a gara-3 battendo l'Anadolu Efes per 80-76. In questo modo la serie resta viva ...Basket, Ragusa-Schio: la CRONACA e il TABELLINO di gara-1 della semifinale Playoff Serie A1 femminile 2020/2021. Le venete vincono 66-68.