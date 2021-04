Atalanta da record, in Europa per il quinto anno consecutivo (Di martedì 27 aprile 2021) Atalanta già sicura del settimo posto, ma domenica dovrebbe arrivare anche la qualificazione all’Europa League, traguardo minimo stagionale Un altro record per l’Atalanta targata Gasp. Cinque qualificazioni consecutive alle coppe europee. La Dea a cinque giornate dal termine è già aritmeticamente sicura del settimo posto, che apre alla nuova competizione europea, la Conference League. Per l’altra coppa europea, l’Europa League, mancano appena due punti come ha spiegato domenica Gian Piero Gasperini, per blindare il sesto posto da ogni possibile rimonta della Roma. Per la Champions invece, di punti ne potrebbero bastare undici, in virtù dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Ma intanto la Dea ha staccato per il quinto anno consecutivo il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021)già sicura del settimo posto, ma domenica dovrebbe arrivare anche la qualificazione all’League, traguardo minimo stagionale Un altroper l’targata Gasp. Cinque qualificazioni consecutive alle coppe europee. La Dea a cinque giornate dal termine è già aritmeticamente sicura del settimo posto, che apre alla nuova competizione europea, la Conference League. Per l’altra coppa europea, l’League, mancano appena due punti come ha spiegato domenica Gian Piero Gasperini, per blindare il sesto posto da ogni possibile rimonta della Roma. Per la Champions invece, di punti ne potrebbero bastare undici, in virtù dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Ma intanto la Dea ha staccato per ilil ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta record Osimhen 2.0: correre più veloce delle aspettative, e c'è ancora da migliorare Il Victor Osimhen 2.0, quello tornato dopo aver sbattuto la testa contro l' Atalanta , sta facendo ... Per dire, la media di velocità di Usain Bolt , il giorno del record sui 100 metri di 9 secondi e 58 ...

Non serve la Superlega, basta saper gestire un'azienda come fa l'Atalanta Marco Iaria scrive che 'nel 2020 si è registrato il record del fatturato, al netto delle plusvalenze: ben 173,5 milioni'. E che ' l'Atalanta ha incrementato il monte - stipendi ma lo ha fatto in ...

Record Atalanta: solo il Bayern ha fatto meglio Calciomercato.com FANTARACCONTI - 13 vittorie consecutive in una lega a 10: è record? Ciao fantadipendenti, noi siamo i "Pelati", 2 amici di vecchia data che da 3 anni hanno deciso di fare il fanta in squadra insieme. Lo so, è un po' come avere il profilo di coppia su facebook, ma chi ...

Non serve la Superlega, basta saper gestire un’azienda come fa l’Atalanta Lo racconta la Gazzetta: 50 milioni di attivo nell'anno del Covid. Cinque bilanci in attivo di fila, sempre raggiungendo gli obiettivi ...

