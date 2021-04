Apple: iOS 14.5 punta tutto sulla privacy, ecco come attivare la funzione anti-tracciamento (Di martedì 27 aprile 2021) Apple: iOS 14.5 punta tutto sulla privacy. L’ultimo update del sistema operativo per iPhone è stato rilasciato nella giornata di ieri e porta con sé la funzione di anti-tracciamento. La nuova funzione anti-tracciamento in iOS 14.5Era stata largamente anticipata ed infine eccola: la funzione di anti-tracciamento è qui. Introdotta con iOS 14.5 questa funzione, se attiva, obbligherà le app o i siti web ad ottenere dall’utente l’autorizzazione per il tracciamento. Un ulteriore punto a favore della questione privacy messo dalla Mela, da sempre attenta agli aspetti che ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021): iOS 14.5. L’ultimo update del sistema operativo per iPhone è stato rilasciato nella giornata di ieri e porta con sé ladi. La nuovain iOS 14.5Era stata largamentecipata ed infinela: ladiè qui. Introdotta con iOS 14.5 questa, se attiva, obbligherà le app o i siti web ad ottenere dall’utente l’autorizzazione per il. Un ulteriore punto a favore della questionemesso dalla Mela, da sempre attenta agli aspetti che ...

