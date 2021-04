AnimaLiberAction | Fabiana De Crescenzo | Per essere bravi attivisti bisogna mettere da parte se stessi 

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 aprile 2021) di Rosina Musella Si è conclusa domenica la raccolta fondi online “Adotta un rifugio” organizzata dall’associazionee volta a sostenere 20 rifugi italiani. Sei Vegano Se nasce sei anni fa, come pagina Facebook ideata da Gianluca Bisogno che decide di creare uno spazio virtuale dove confrontarsi e raccontare in maniera ironica la vita delle persone vegane. Col tempo la pagina ottiene sempre più seguito e Bisogno inizia ad organizzare eventi a sostegno dei rifugi di animali (luoghi in cui animali salvati dai macelli vengono accolti per vivere in libertà, ndr) e azioni su strada di verso tipo. Dopo quattro anni, nel gennaio 2020 il progetto della pagina dà vita all’associazionefondata dallo stesso Bisogno e che, con soci e volontari in tutta Italia, continua ad organizzare eventi e attività a sostegno degli animali, per ...