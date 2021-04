Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub (Di lunedì 26 aprile 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza covid, generale Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sono arrivati a Gemona del Friuli (Udine) dove visiteranno un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza covid, generale Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio, sono arrivati adel Friuli (Udine) dove visiteranno un ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub - #Vaccini: #Figiuolo #Curcio #Gemona - mrosamalisan : RT @Ansa_Fvg: Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub. Nuovo centro inaugurato oggi, 'fino a 1000 inoculazioni al dì' #ANSA http… - solonews1011 : RT @Ansa_Fvg: Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub. Nuovo centro inaugurato oggi, 'fino a 1000 inoculazioni al dì' #ANSA http… - Ansa_Fvg : Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub. Nuovo centro inaugurato oggi, 'fino a 1000 inoculazioni al dì'… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub Nuovo centro inaugurato oggi, 'f… -