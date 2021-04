Uomini e Donne | Armando Incarnato | svelato che fine ha fatto il cavaliere

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Finalmente ne sappiamo un poco di più rispetto all’assenza didal trono over di. Ilnapoletano, uno dei più famosi del parterre maschile, non è stato allontanato né si è eliminato come supponeva qualcuno. La redazione, infatti, ha chiesto a Ida Platano se volesse riprendere a frequentarlo, e di certo non le avrebbequesta domanda se l’uomo se ne fosse andato. Il motivo dell’assenza di, infatti, è un altro. Tempo fa, lui stesso fece sapere ai suoi followers di essere stato ingaggiato per alcuni ruoli televisivi grazie proprio alla visibilità raggiunta grazie al programma di Maria De Filippi. Tra i ruoli più importanti, c’è una particina nella serie italiana Gomorra che è stata girata proprio in queste settimane a ...