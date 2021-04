Ultimo vede un pianoforte e improvvisa uno show all’aeroporto di Fiumicino: “Non ho resistito…” – Video (Di lunedì 26 aprile 2021) Sorpresa per i fan del cantante Ultimo. L’artista ha improvvisato un piccolo show all’aeroporto di Fiumicino. Ultimo, vedendo uno dei pianoforti sparsi nel gate dello scalo romano, non ha resistito, come ha ammesso lui stesso condividendo su Instagram la performance, e si è così seduto, intonando “Buongiorno Vita”. Alcuni dei passeggeri in transito, pochi visto il periodo, si sono fermati per ascoltare la canzone, ma altri hanno proseguito, scatenando i fan del cantante: “Ma la gente che non ti riconosce ha problemi?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sorpresa per i fan del cantante. L’artista hato un piccolodindo uno dei pianoforti sparsi nel gate dello scalo romano, non ha resistito, come ha ammesso lui stesso condividendo su Instagram la performance, e si è così seduto, intonando “Buongiorno Vita”. Alcuni dei passeggeri in transito, pochi visto il periodo, si sono fermati per ascoltare la canzone, ma altri hanno proseguito, scatenando i fan del cantante: “Ma la gente che non ti riconosce ha problemi?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

