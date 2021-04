Ulivieri: “Pirlo non mi ha deluso. Il Consiglio Federale prenderà una posizione contro la Super Lega” (Di lunedì 26 aprile 2021) Intercettato dall’Ansa prima del Consiglio Federale (dove verrà presa una posizione in merito alla Super Lega) di oggi, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori, ha parlato di Andrea Pirlo:“Non sono deluso, il discorso riguarda una società che si è trovata in mezzo a un cambiamento radicale. Tanti si dimenticano che le squadre hanno un’anima e la loro era formata da Chiellini, Buffon, Bonucci e Barzagli. Questi avevano dato l’anima e, per ricostruirla, ci vuole tempo“. Sulla Super Lega: “I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata. Ci sarà da prendere posizione anche per il futuro, cosa che la federazione farà oggi, e di questo siamo contenti, per la salvaguardia ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Intercettato dall’Ansa prima del(dove verrà presa unain merito alla) di oggi, Renzo, presidente dell’Associazione italiana allenatori, ha parlato di Andrea:“Non sono, il discorso riguarda una società che si è trovata in mezzo a un cambiamento radicale. Tanti si dimenticano che le squadre hanno un’anima e la loro era formata da Chiellini, Buffon, Bonucci e Barzagli. Questi avevano dato l’anima e, per ricostruirla, ci vuole tempo“. Sulla: “I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata. Ci sarà da prendereanche per il futuro, cosa che la federazione farà oggi, e di questo siamo contenti, per la salvaguardia ...

