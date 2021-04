Tuchel: “Il Real ha tanta qualità. Può giocare anche in 10 e non si noterebbe” (Di lunedì 26 aprile 2021) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Mancherà solo Kovacic, gli altri sono a disposizione. Abbiamo giocato contro i migliori d’Europa e finora abbiamo sempre fatto bene. Contro Atlético, Liverpool, Tottenham, ora arriva un’altra sfida. È una nuova esperienza, dobbiamo essere uniti perché servirà una partita di alto livello contro il Real Madrid. Solo così raggiungeremo la finale”. Sanzione Uefa per la Super Lega: “Era un’ipotesi, ma ci meritiamo di essere in semifinale, come il Real Madrid. Se ci sono problemi politici, devono essere risolti a quel livello e non a scapito di una competizione come questa”. Il nuovo format della Champions: “Non sono sicuro che mi piaccia, vedo solo che ci saranno ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Thomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro ilMadrid. Queste le sue parole: “Mrà solo Kovacic, gli altri sono a disposizione. Abbiamo giocato contro i migliori d’Europa e finora abbiamo sempre fatto bene. Contro Atlético, Liverpool, Tottenham, ora arriva un’altra sfida. È una nuova esperienza, dobbiamo essere uniti perché servirà una partita di alto livello contro ilMadrid. Solo così raggiungeremo la finale”. Sanzione Uefa per la Super Lega: “Era un’ipotesi, ma ci meritiamo di essere in semifinale, come ilMadrid. Se ci sono problemi politici, devono essere risolti a quel livello e non a scapito di una competizione come questa”. Il nuovo format della Champions: “Non sono sicuro che mi piaccia, vedo solo che ci saranno ...

