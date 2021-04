Superbonus, Draghi: “Proroga al 2023 per oltre 18 miliardi” (Di lunedì 26 aprile 2021) Proroga del Superbonus al 110% fino al 2023 e nessun taglio. “Sono previsti, tra Pnrr e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo”, ha assicurato il premier Mario Draghi alla Camera sottolineando: “Il governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una Proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza degli edifici”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)delal 110% fino ale nessun taglio. “Sono previsti, tra Pnrr e Fondo complementare,18, le stesse risorse stanziate dal precedente governo”, ha assicurato il premier Marioalla Camera sottolineando: “Il governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 unadell’ecobonus per il, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza degli edifici”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

