Su Real Time arrivano le Cortesie in Famiglia (Di lunedì 26 aprile 2021) Enzo Miccio e Chiara Maci Cortesie per gli Ospiti è uno dei programmi più longevi e rappresentativi di Real Time, e continua a sfornare spin off. Dopo la versione B&B, arriva questa sera quella dedicata ai legami di sangue, alle tradizioni, alla convivialità e un po' meno alle regole ferree del bon ton: dalle 20.20 andrà in onda Cortesie in Famiglia, che punterà sulla presenza di due volti cari al mondo Discovery. Saranno Enzo Miccio e Chiara Maci i due giudici fissi del nuovo appuntamento dell'access prime Time: lui, icona del canale 31 dtt per merito di titoli quali Wedding Planner, Ma come ti Vesti? e Abito da Sposa Cercasi, sarà qui il maestro di stile; lei, da un paio di anni padrona di casa de L'Italia a Morsi su Food Network, giudicherà i menù. Accanto a loro si ...

