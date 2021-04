"Stasera mi arrabbio". Coprifuoco alle 22? E la Palombelli sbotta contro Draghi e virologi. Roba mai vista prima (Di lunedì 26 aprile 2021) Anche Barbara Palombelli contro il Coprifuoco. La conduttrice di Rete Quattro non ha preso bene la decisione del governo di confermare il rientro nelle proprie abitazioni entro le 22 e a Stasera Italia si lascia andare a un duro sfogo: "Non posso pensare che i ragazzi di 15-16-18-20 anni la sera siano più sani dentro casa con noi genitori, coi nonni che non su una spiaggia a guardare le stelle. Come si deve fare in estate. O in una piazza. Pregliasco, non mi convincerà, possiamo stare qui fino a mezzanotte. Non mi convince che un ragazzo che fa una passeggiata con la fidanzata lungo il fiume della sua città, lungo la spiaggia o il lago del suo paese è più in pericolo di un ragazzo che va da mia madre, da mia nonna… Stasera mi arrabbio". Insomma, una Palombelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Anche Barbarail. La conduttrice di Rete Quattro non ha preso bene la decisione del governo di confermare il rientro nelle proprie abitazioni entro le 22 e aItalia si lascia andare a un duro sfogo: "Non posso pensare che i ragazzi di 15-16-18-20 anni la sera siano più sani dentro casa con noi genitori, coi nonni che non su una spiaggia a guardare le stelle. Come si deve fare in estate. O in una piazza. Pregliasco, non mi convincerà, possiamo stare qui fino a mezzanotte. Non mi convince che un ragazzo che fa una passeggiata con la fidanzata lungo il fiume della sua città, lungo la spiaggia o il lago del suo paese è più in pericolo di un ragazzo che va da mia madre, da mia nonna…mi". Insomma, una...

