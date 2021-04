Siderurgico di Taranto, lavoratore sospeso dopo incendio: “lo Spesal smonta le accuse di Arcelor Mittal” Usb (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: lavoratore sospeso dopo incendio in CCO2. Lo Spesal riscontra la sostituzione arbitraria di una macchina e smonta l’accusa di AM nei confronti del lavoratore. Stop impianto e tutti in cassa Non ha prodotto buone notizie per Arcelor Mittal la verifica dello Spesal scaturita dalla segnalazione dell’Unione Sindacale di Base di Taranto, in seguito all’incendio avvenuto nel reparto Colata Continua, in Acciaieria 2, nel giorno di Pasquetta. Lo Spesal ha infatti scoperto che Arcelor Mittal aveva, senza seguire l’iter previsto in questi casi, sostituito la lingottiera (macchina all’interno ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb:in CCO2. Loriscontra la sostituzione arbitraria di una macchina el’accusa di AM nei confronti del. Stop impianto e tutti in cassa Non ha prodotto buone notizie perla verifica delloscaturita dalla segnalazione dell’Unione Sindacale di Base di, in seguito all’avvenuto nel reparto Colata Continua, in Acciaieria 2, nel giorno di Pasquetta. Loha infatti scoperto cheaveva, senza seguire l’iter previsto in questi casi, sostituito la lingottiera (macchina all’interno ...

Advertising

Controcultura1 : Nel momento in cui lo stabilimento di Taranto e quindi buona parte della siderurgia italiana cambiano le insegne, d… - fulviagr : Arpa Puglia: 'Criticità in merito alla gestione dei sistemi di monitoraggio e trattamento delle emissioni degli imp… - NoiNotizie : Siderurgico di #Taranto: Acciaierie d'Italia, il nuovo logo - Aisha64417632 : RT @gbarbacetto: Il caso #Cremona. Morti e malati di tumore in un'area ad alte emissioni inquinanti. Ma nessuno parla di #Arvedi, il second… - danielarom12570 : RT @gbarbacetto: Il caso #Cremona. Morti e malati di tumore in un'area ad alte emissioni inquinanti. Ma nessuno parla di #Arvedi, il second… -