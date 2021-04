Rissa Ibra-Lukaku, ora è ufficiale: sanzioni multiple (Di lunedì 26 aprile 2021) Milan e Inter sanzionate dalla FIGC. Multati anche Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Tutto risale ai fatti di Coppa Italia. Multe in arrivo per Milan ed Inter. Il motivo? Lo scontro verbale e fisico nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata la sanzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Milan e Inter sanzionate dalla FIGC. Multati anche Romelue Zlatanhimovic. Tutto risale ai fatti di Coppa Italia. Multe in arrivo per Milan ed Inter. Il motivo? Lo scontro verbale e fisico nel derby di Coppa Italia tra Zlatanhimovic e Romelu. La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata la sanzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

