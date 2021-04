Recovery, il dibattito alla Camera. Fdi protesta: “Si discute un testo modificato un’ora prima”. Letta: “Le parole di Draghi sono le nostre” (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le comunicazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza di Mario Draghi, a Montecitorio si è aperto il dibattito: 37 gli iscritti a parlare per quattro ore di discussione. L’opposizione, ovvero Fratelli d’Italia e alcuni esponenti delle formazioni minori, hanno contestato il poco tempo a disposizione per analizzare il testo. Per il resto la larghissima maggioranza si è espressa con apprezzamento praticamente unanime, seppur con sfumature diverse tra i partiti. Il presidente del Consiglio nel suo intervento ha ringraziato le Camere per il contributo, ma di fatto il ruolo dei parlamentari è stato molto limitato. “Il presidente Fico aveva assunto l’impegno a difendere il Parlamento”, ha attaccato Paolo Trancassini di Fdi intervenendo in Aula. “E’ sceso dall’autobus, è salito sull’auto blu e ha smesso di difendere il Parlamento. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo le comunicazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza di Mario, a Montecitorio si è aperto il: 37 gli iscritti a parlare per quattro ore di discussione. L’opposizione, ovvero Fratelli d’Italia e alcuni esponenti delle formazioni minori, hanno contestato il poco tempo a disposizione per analizzare il. Per il resto la larghissima maggioranza si è espressa con apprezzamento praticamente unanime, seppur con sfumature diverse tra i partiti. Il presidente del Consiglio nel suo intervento ha ringraziato le Camere per il contributo, ma di fatto il ruolo dei parlamentari è stato molto limitato. “Il presidente Fico aveva assunto l’impegno a difendere il Parlamento”, ha attaccato Paolo Trancassini di Fdi intervenendo in Aula. “E’ sceso dall’autobus, è salito sull’auto blu e ha smesso di difendere il Parlamento. ...

Advertising

Clauluss : RT @marioerdrago: Riassunto del recovery plan: -viene buttato giù il governo in cui la politica aveva un minimo di potere -il piano viene m… - Pholey_vn : RT @marioerdrago: Riassunto del recovery plan: -viene buttato giù il governo in cui la politica aveva un minimo di potere -il piano viene m… - ganjamanxxx1 : RT @marioerdrago: Riassunto del recovery plan: -viene buttato giù il governo in cui la politica aveva un minimo di potere -il piano viene m… - ElioLannutti : RT @marioerdrago: Riassunto del recovery plan: -viene buttato giù il governo in cui la politica aveva un minimo di potere -il piano viene m… - battistabd : RT @marioerdrago: Riassunto del recovery plan: -viene buttato giù il governo in cui la politica aveva un minimo di potere -il piano viene m… -