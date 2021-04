Pnrr | Draghi | aumento Pil Sud sarà pari a 1 | 5 volte Pil nazionale

Advertising

giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - TeresaBellanova : Bene il raggiunto accordo con l’Europa sul PNRR, avvenuto anche grazie all'intervento del Presidente Draghi. Conosc… - marcodimaio : Terminato il Cdm che ha chiuso il #PNRR. Grazie all’autorevolezza del presidente #Draghi, il confronto con l’UE ha… - borrillo62 : RT @StartMagNews: Impegni e numeri del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della comunicazione al Parlamento in vista della t… - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Draghi

"Per il Superbonus al 110% sono previsti, trae Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c'è alcun taglio". Lo dice il premier Mariosul Recovery plan. "La misura è finanziata ...Ore 16.06 - Inizia la seduta, FdI chiede il rinvio della seduta Inizia con qualche minuto di ritardo la seduta alla Camera per l'atteso discorso del premier Mariosul. Il primo a parlare ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Tra le altre misure legate all'istruzione, ribadiamo la centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze. Il Piano dedica un miliardo alle struttu ...Nell'intervento del premier alla Camera l'appello ai partiti a non perdere tempo. "Inefficienze e miopi visioni di parte peseranno direttamente sulle nostre vite" ...