Philip Roth e Jane Austen | due stupide censure al prezzo di una

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel Regno della Stupidità Universale, quello in cui la dottrina oscurantista della cancel culture la fa da padrona, è sempre più difficile distinguere tra bufala e realtà, tra burla e linciaggio. Per esempio sembra una burla, una trovata dell’ottimo “Lercio”, che il biografo del sessista, molestatore, misogino e via dicendo, insomma, venga a sua volta ostracizzato come sessista, molestatore, misogino e via dicendo e dunque da censurare senza esitazioni con la ghigliottina della cancel culture. Invece non è una parodia: è vero, è tutto tragicamente vero e la cosa più vera è che la casa editrice che ha pubblicato la biografia ha comunicato la cessazione della ristampa in segno di pentimento. Oramai siamo alla censura a strascico, in un’unica messa al bando del biografo e del biografato: dueal modico ...