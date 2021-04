Oscar 2021 | tutti i vincitori

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Yuh-jung Youn “Io no”. Laura Pausini non ce l’ha fatta. Nella notte degli, la cantante italiana – che era candidata per la Miglior Canzone Originale – si è visto strappare l’ambito premio da Fight for You (Judas and the Black Messiah). Delusione anche per Pinocchio, in nomination per il trucco ed i costumi: la statuetta, per le suddette categorie, è invece andata a Ma Rainey’s Black Bottom.al femminile per la miglior regia, assegnato a Chloé Zhao (Nomadland), e la miglior attrice non protagonista: la coreana Yuh-jung Youn (Minari). Premio per il miglior film a Nomadland. EccoMiglior film Nomadland The Father Judas and the Black Messiah Mank Minari Una donna ...