Nomi, numeri e spese per le Olimpiadi in tv (Di lunedì 26 aprile 2021) La Rai spenderà 137 milioni di euro nel 2021 per i diritti tv dei grandi eventi sportivi. A partire dalle Olimpiadi di Tokyo (40 milioni) e dagli Europei di calcio (70 milioni). E’ quanto ha scritto il sito specializzato sul modo media AdgInforma.it La pianificazione prevede un palinsesto di Rai1 con la Nazionale di calcio dall’11 giugno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) La Rai spenderà 137 milioni di euro nel 2021 per i diritti tv dei grandi eventi sportivi. A partire dalledi Tokyo (40 milioni) e dagli Europei di calcio (70 milioni). E’ quanto ha scritto il sito specializzato sul modo media AdgInforma.it La pianificazione prevede un palinsesto di Rai1 con la Nazionale di calcio dall’11 giugno L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Nomi, numeri e spese per le Olimpiadi in tv - alerex28 : Adoro instagram che fa i numeri grazie ai tweet che ruba e poi oscura i nomi - AleZ_27 : Con lo sponsor meno peggio di quanto sembrasse, se il dietro avesse avuto il quadratone nero dove ci stanno dentro… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Non solo Pnrr. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di @Michele_Arnese, direttore di Start - StartMagNews : Non solo Pnrr. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di @Michele_Arnese, direttore di Start -