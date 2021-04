Nella maggioranza continua lo scontro sul coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Fratelli d'Italia insiste sulla necessità di eliminare il coprifuoco e lunedì sera mette in scena un flash mob davanti a palazzo Chigi. Ma la battaglia sarà sugli ordini del giorno. Giorgia Meloni invita il centrodestra a convergere sull'ordine del giorno del suo partito che sarà discusso nell'Aula di Montecitorio. “Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno”, dice il leader del partito di via Bellerio, Matteo Salvini. Ma alla Camera, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche un ordine del giorno targato Lega. Mentre Forza Italia ha chiesto al governo di intervenire, indicando che a metà maggio ci si prenderà l'impegno di modificare la misura. Al momento l'esecutivo non cede ma il pressing affinché si trovi un compromesso che possa tenere in equilibrio tutta la maggioranza è forte. Forza ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Fratelli d'Italia insiste sulla necessità di eliminare ile lunedì sera mette in scena un flash mob davanti a palazzo Chigi. Ma la battaglia sarà sugli ordini del giorno. Giorgia Meloni invita il centrodestra a convergere sull'ordine del giorno del suo partito che sarà discusso nell'Aula di Montecitorio. “Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno”, dice il leader del partito di via Bellerio, Matteo Salvini. Ma alla Camera, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche un ordine del giorno targato Lega. Mentre Forza Italia ha chiesto al governo di intervenire, indicando che a metà maggio ci si prenderà l'impegno di modificare la misura. Al momento l'esecutivo non cede ma il pressing affinché si trovi un compromesso che possa tenere in equilibrio tutta laè forte. Forza ...

